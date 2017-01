Selena Gomez et The Weeknd en couple, une collaboration possible ?

Dans la famille des romances auxquelles on ne se serait pas attendu, on retrouve celle de Selena Gomez et The Weeknd qui seraient actuellement en couple. Les deux tourtereaux ont été photographiés s’embrassant devant un restaurant en Californie, et si aucun des deux concernés n’a réagi à la rumeur, le cliché laisse peu de place au doute. Quand on se dit que l’ex de Selena Gomez n’est autre que Justin Bieber, on n’aurait pas vraiment miser sur The Weeknd pour le remplacer ! Leur vie privée ne concernant qu’eux, penchons nous plutôt sur ce que cette nouvelle histoire pourrait apporter au monde de la musique. Rappelons que les deux artistes font partie des plus influents de la sphère musicale, Selena Gomez sur la scène pop, tandis que The Weeknd fait fureur dans le milieu r’n’b. Son dernier album Starboy a même permis à Daft Punk d’obtenir son premier n°1 sur les charts US !

In the night Selena Gomez and The Weeknd can't keep their hands to themselves: https://t.co/GoEHA3FQc2 pic.twitter.com/j8Tom2ahuJ — E! News (@enews) 12 janvier 2017

L’interprète de Same Old Love a de son côté du mettre sa carrière entre parenthèse pour des raisons de santé, mais compte bien revenir bien sur le devant de la scène, Selena Gomez pourrait sortir une nouvelle chanson avec la Mexicaine Paulina Rubio. Selon de récentes photos postées sur Instagram, la popstar serait retournée en studio pour, peut-être, enregistrer son nouvel album et quoi de mieux pour se remettre en selle qu’une petite collaboration avec son nouveau chéri ? The Weeknd pourrait-il figurer sur les crédits du successeur de Revival ? Affaire à suivre !