Saint-Valentin : Couvrez votre moitié de fleurs avec Parole de Fleurs et Virgin Radio !

Ce sera un mardi cette année, le 14 février approche à grand pas les amis ! La fête des amoureux, qui remonte au Moyen-Age est attendue par des millions de couples et redoutée par des millions de célibataires, ça fait beaucoup de millions ! Allez, léger cours d’histoire, à l’époque, tous les 14 février, les gens tiraient au sort le nom de leur compagne et l’accrochaient à leur manche pendant une semaine. Par la suite, une jeune fille choisissait son cavalier, son « Valentin », afin qu’il l’accompagne le premier dimanche de Carême pour une procession. Cela vous a plu les copains ? Cupidon sera avec nous donc mardi 14 février, du coup on a décidé de vous gâter !

Du 6 au 12 février, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre bouquet de fleurs spécial Saint-Valentin avec Parole de Fleurs ! Comment faire partie des heureux élus ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous, et bonne fête des amoureux !