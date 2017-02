Si pour cette Saint Valentin 2017, on ne va pas vous faire une déclaration d'amour digne des chansons de Muse, Ed Sheeran ou Daft Punk, alors vous haïssez déjà cette journée ! Difficile, en effet, de passer à côté de la fête des amoureux tant les cœurs, fleurs et autres mots doux prolifèrent en ce 14 février ! Et si certaines préfèrent s'enfermer dans une semi-dépression en choisissant déjà la junk food qu'elles vont manger devant leur soirée "rom-com", d'autres préfèrent exulter leur frustration par l'humour. Et en font profiter les réseaux sociaux pour notre plus grand plaisir ! Voici le meilleur des tweets hilarants sur la Saint Valentin 2017 !

Quand tu vois tout le monde parler du message de la team snapchat et que même ça t'a pas reçu... #SanValentin — Alaturca (@OktayAlaturca) 14 février 2017

C'est la Saint Valentin, faudrait que je pense à offrir un copain à mon cadeau. #jesorslamêmeblaguetouslesans — Julie (@JulieLastre) 14 février 2017

Joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux. Mariez-vous, faites des enfants tout ça tout ça. — fineapple ???? (@wadamelen) 14 février 2017

C'est la Saint-Valentin et mes messages sont en position fœtale tellement ils sont vides mais c'est rien on s'adapte — Aure ⚓️ (@AureTommo) 14 février 2017

Et mon mec qui vient de m'acheter quatre pneus neige et qui me balance : "Joyeuse Saint-Valentin !"J'en fais quoi ??? pic.twitter.com/uezAsGZSsX — Lafemmedetavie (@marietusaisqui) 3 février 2017

- Joyeuse Saint-Valentin ! - Ah non, moi je suis célibataire...- Alors, joyeuse Sans-Valentin.#vannedemerde#SaintValentin — ★ Trina Mac-Dinh ★ (@Trinaofficiel) 1 février 2017

Et joyeuse Saint Valentin à tous les amoureux ! pic.twitter.com/tAgtIgVeXX — Kiyôm (@jc2nazareth) 14 février 2017