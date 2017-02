Saint Valentin : 10 raisons d'apprécier son célibat

Les couples, l’amour, la romance, (la niaiserie) sont partout aujourd’hui en ce mardi 14 février à l’occasion de la Saint-Valentin ! Que vous alliez au restaurant ou décidiez de regarder le match PSG-Barcelone en amoureux, ce soir, l’ambiance est à la fête et aux cadeaux et aux playlists de déclarations d’amour en chansons avec Muse, Ed Sheean ou encore Daft Punk. Mais la société et les fleuristes ont-ils pensé à un moment à ces pauvres célibataires qui n’ont personne avec qui partager un repas hors de prix dans un établissement huppé ? Mais pourquoi « pauvres célibataires » au juste ? VirginRadio.fr a décidé de revenir pour vous sur les 10 bonnes raisons d’apprécier son célibat, de le surkiffer même !

TOUTE cette couette rien que pour soi

Flirter comme bon nous semble (dans la limite du raisonnable)

Pouvoir mettre des sous vêtements honteux, genre une culotte Minions

Regarder les séries à son rythme

Pour les filles, ne pas avoir à s’épiler tout le temps

Avoir du temps (plus de temps du moins)

Rentrer à 8h du matin d’une soirée sans avoir de compte à rendre

Faire des économies en restaurants, cadeaux et autres dépenses de couple

Ne pas avoir à partager sa bouffe

Prendre soin de soi, rien que pour soi