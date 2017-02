Saint Motel déchaine le Badaboum pour son retour en France (live report)

Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, Saint Motel c’est ce groupe américain irrésistible de dream pop, dont la musique rafraîchissante et notamment ses festives trompettes nous ont immédiatement séduits. On les a découverts en 2013 avec leur premier album Voyeur et les titres My Type, Benny Goodman ou encore At Leat I Have Nothing. On avait plus vu Saint Motel en concert depuis 2015 et leur prestation inoubliable sous un rayon de soleil au festival Les Papillons de Nuit et on avait grande hâte de retrouver le quatuor sur scène. Surtout depuis la sortie de leur second album studio saintmotelevision en octobre 2016. A/J, Aaron, Chondrak, Lermornpong et Erwin étaient en live au Badaboum samedi 11 février pour un concert qui s’est joué à guichet fermé, VirginRadio.fr y était et vous raconte les détails de la soirée !

Une chose est sûre, le Badaboum a transpiré samedi dernier ! N’ayant plus joué en France depuis près de deux ans, Saint Motel était très attendu par le public français, qui a tout donné à l’occasion pour leur faire honneur ! Avec la télévision Saint Motel en fond en hommage au nom du dernier album, le groupe nous offre à notre grande surprise un show également visuel, c’est qu’on n’est pas vraiment habitué dans une salle comme le Badaboum. Ils proposent une setlist équilibrée entre le premier album et saintmoteltelevision, et réjouissent la salle avec autant les tubes d’antan que les nouveautés du dernier opus. Orné de son chapeau improbable, le chanteur A/J Jackson ravit la salle avec son énergie communicative, et on se cessera jamais de danser durant le show, sur le dernier single Move, Benny Goodman, Puzzle Pieces et bien sûr My Type lors du rappel explosif. Merci Saint Motel, revenez-nous bientôt !