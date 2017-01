Rolling Stones : Le concert historique à La Havane disponible en intégralité

Le 25 mars 2016, The Rolling Stones a donné son premier concert à La Havane à Cuba devant plus d’un million de spectateurs qui ont répondu présent à l’évènement gratuit pour l’occasion. Une date historique pour l’un des plus grands groupe du monde qui rencontrait le public cubain, peu habitué à des concerts de rock de cette envergure, pour la première fois. Ce show tout simplement exceptionnel autant musicalement que politiquement a été filmé, diffusé au cinéma puis publié en CD Live, DVD et Blu-Ray en novembre dernier. Bonne nouvelle, l’intégralité du concert de The Rolling Stones à La Havane est désormais disponible en ligne dans son intégralité grâce à Arte Concert. On regarde !

Durant un set de plus d’une heure, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ron Wood ont enchaîné leur plus gros hits tels que Paint It Black, Miss You, Start Me Up ou encore Symathy for the Devil. Le public est visiblement plus que conquis, et on se dit qu’on aurait bien aimé être de la partie ! Le nouvel album des Rolling Stone Blue and Lonesome n’étant pas encore sorti à ce moment là, aucun des titres ne figure sur la setlist.