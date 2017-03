Rock En Seine 2017 : The XX, Jain, Flume... Les premiers noms dévoilés

Les premiers noms de la 15ème édition de Rock en Seine viennent enfin d'être dévoilés. Le festival parisien se distingue en obtenant en tête d'affiche The XX, une exclusivité nationale. Les trois autres gros noms de la programmation sont PJ Harvey ( qui sera aussi à la Route du Rock à Saint-Malo), l'un de nos DJ préféré, l'australien Flume et Franz Ferdinand qui opère son grand retour en 2017 avec un nouvel album quatre ans après le dernier ! On est également ravi de retrouver à l'affiche Jain qui fera ses premiers pas sur la scène du Parc de Saint-Cloud ! On attend avec impatience les sets de Fakear, Mø, Peter Peter, The Kills, Mac Demarco, The Pretty Reckless ou encore Peter Peter. A noter aussi que Cypress Hill, At The Drive In, Rone, Ty Segall et Frank Carter & The Rattlesnakes seront également de la partie.

L'ouverture de la billetterie aura lieu jeudi 9 mars à midi (forfaits 3 jours à 119€ et billet journée à 49€). La programmation par jour est la suivante Flume - Franz Ferdinand - At The Drive In - Mø - The Pretty Reckless - Frank Carter and The Rattlesnakes le Vendredi 25 août / PJ Harvey - The Kills - Fakear - Jain - Peter Peter le samedi 26 août / The XX - Cypress Hill - Rone - Mac Demarco - Ty Segall le dimanche 27 août. Le reste de la programmation sera dévoilé dans les semaines à venir mais ne tardez pas à prendre vos places, celles-ci pourraient partir très vite !