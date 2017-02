Rihanna très sensuelle dans le nouveau trailer de Bates Motel

Le prequel télévisé du film Psychose d’Alfred Hitchcock (1960) Bates Motel a fait son retour sur le petit écran ce lundi 20 février sur A&E pour une saison 5 qui s’annonce riche en émotion. Le petit Norman Bates semble avoir atteint le summum de sa folie suite à la mort de sa mère dont il en est le responsable. Il vit désormais seul dans le motel familial, continue à faire tourner le commerce et à accueillir des clients. Une certaine Marion Crane, l’une des premières victimes de Norman dans le film des années 60, en fera partie et sera incarnée par Rihanna. Oui, la chanteuse américaine ! Un nouveau trailer de cette nouvelle saison est apparu sur le web et on y voit Riri plus sensuelle que jamais. Découvrez les images ci-dessous :

Norman va trouver une nouvelle petite amie qui a quelques airs de Norma Bates, Marion Crane (Rihanna) révèle qu’elle est déjà venue au Bates Motel avec son petit-ami qui est incarné par Austin Nichols (Spencer de The Walking Dead), Chick surprend Norman en plein dédoublement de personnalité, Dylan reproche à son petit frère de ne lui avoir rien dit sur la mort de leur mère, enfin, la police commence à être sur la piste d’un serial killer dans la ville… Une saison bien prometteuse donc, à suivre tous les lundis sur A&E !