Rihanna, Muse, Justice... Les meilleures chansons des années 2000 selon NME

Si tous les sites musicaux, dont VirginRadio.fr, ont établi leur classement des meilleures chansons de l’année 2016 qui vient de s’écouler, le NME brise les codes et a décidé de publier son top des morceaux de la dernière décennie. Une époque qui a été dense, riche et variée, qui a vu renaître le rock anglais, regorgeant de petites pépites pop mais aussi de sacrés ovnis, et qui a vu sortir des productions r’n’b de haut niveau. C’était aussi l’époque où la French Touch a continué son ascension avec des morceaux devenus mythiques. Quels ont été les meilleurs titres sortis entre 2000 et 2010 le magazine britannique spécialisé NME ? Voici un extrait du classement disponible en intégralité par ici !

95. The Killers - All The Things I've Done

86. Foals - Spanish Sahara

83. Destiny's Child - Independent Women Part 1

79. Muse - Plug In Baby

74. Kylie Minogue - Can't Get You Of My Head

63. Babyshambles - Fuck Forever

55. The xx - Islands

51. Daft Punk - Harder Better Faster

43. Coldplay - Clocks

27. Justice VS Simian - We Are Your Friends

26. Amy Winehouse - Rehab

23. Muse - Knights Of Cydonia

19. Radiohead - Reckoner

16. Rihanna - Umbrella

11. The Libertines - Can't Stand Me Now

10. Arctic Monkeys - A Certain Romance

3. The Strokes - Hard To Explain

1. Beyoncé - Crazy In Love