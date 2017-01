Rihanna, Green Day... : Lily Allen partage sa playlist anti-Trump

Depuis l’élection de Donald Trump le 8 novembre 2016, le monde de la musique fait comprendre au nouveau président américain qu’il ne le porte pas dans son coeur. Les chansons contestataires à son égard fusent, Gorillaz a par exemple choisi de faire son grand retour avec un nouveau titre anti-Trump, de la même manière que Madonna a donné un discours très fort pour son arrivée au pouvoir le vendredi 20 janvier dernier. Si elle se fait plutôt discrète sur la scène musicale, Lily Allen a cependant tenu à participer à ce mouvement de protestation. La chanteuse britannique a posté une playlist un peu particulière sur Spotify, du nom de Il a le monde entier entre ses petites mains, elle réunit 24 chansons anti-Trump. À écouter ci-dessous !

De Russian Roulette de Rihanna à American Idiot de Green Day en passant par Straight to Hell de The Clash, Lily Allen montre ici son désamour pour le 45e président des États-Unis avec des chansons apocalyptiques. Elle agrémente le tout de quelques uns de ses titres phares tels que Fuck You (tout est dit…), The Fear ou encore Him. « J’ai fait une playlist pour le grand jour de Donald », a posté l’interprète de Smile sur son compte Twitter le jour de l'investiture de Trump. Côté actu, Lily Allen serait encore entrain de préparer son nouvel album avec Mark Ronson aux commandes.