Rihanna fête ses 29 ans, 29 choses à savoir sur la chanteuse

Rihanna fête en ce 20 février ses 29 ans, et nul doute qu'elle devrait manger beaucoup de "cake, cake, cake" pour l'occasion. VirginRadio.fr lui souhaite un très joyeux anniversaire et en profite pour vous dévoiler 29 choses à savoir sur la chanteuse. On a en tout cas très hâte de découvrir les photos de l'anniversaire de Rihanna dans les jours qui viennent sur Instagram. La chanteuse a illuminéla cérémonie des Grammy Awards la semaine dernière en buvant shot sur shot pendant la soirée mais depuis c'est le silence radio ! Si elle pouvait aussi dévoiler le clip très attendu de Love On The Brain a l'occasion de ses 29 printemps, on serait très très heureux !

1. Son vrai nom est Robyn Rihanna Fenty

2. Elle est née le même jour que Kurt Cobain, Cindy Crawford et Ophélie Winter

3. Elle a 21 tatouages

4. Les artistes avec lesquels elle a le plus collaboré sont Chris Brown et J Status ( 5 fois avec chacun)

5. Elle n'a jamais chanté en duo avec The Weeknd ou Beyoncé

6 . Elle a enregistré un duo avec Bono et The Edge Stranded ( Haiti Mon Amour) après le tremblement de terre en 2010 à Haïti

7. Son album le mieux classé en France (n°2) est Talk That Talk ( 2011)

8. Ses albums les mieux classés aux Etats-Unis (n°1) sont Unapologetic ( 2012) et ANTI (2016)

9. Son clip le plus vu sur You Tube est celui de Diamonds ( plus de 900 millions de vues )

10. Rihanna détient huit Grammy Awards pour 32 nominations

11. Elle est l'artiste féminine détenant le plus de Grammy dans la catégorie Meilleur collaboration pour une chanson rap ( 4 Grammys)

12. En 2010, elle établit le record du monde ( Guiness World Records) de l'artiste fémine avec le plus de single n°1 aux Etats-Unis

13. Elle est 13ème du top des célébrités les mieux rémunérées en 2016 (classement Forbes) avec 75 millions de dollars engrangés en 1 an !

14. La première apparition cinématographique de Rihanna remonte à 2006 pour le film American Girls 3 dont le rôle principal est tenu par Solange !

15. Zaho a refusé de donner une de ses chansons à Rihanna

16. Sia a écrit Cheap Thrills pour Rihanna qui a finalement refusé la chanson

17. Same Ol' Mistakes (ANTI) est une reprise de New Person, Same Old Mistakes de Tame Impala

18. Sa chanson Cheers ( Drink to That) contient un sample du I'm With You d'Avril Lavigne

19. Rihanna est un nom d'origine arabique et qui désigne la fleure de basilic

20. En mars 2015, elle devient la première femme noire à être choisie comme visage de la marque Dior

21. La Barbade a instauré un Rihanna Day en l'honneur de l'enfant du pays ( ce n'est cependant pas un jour férié)

22. Bag Gal Riri disparait d'Instagram pendant six mois en 2014 après que son compte ait été suspendu car elle avait posté des photos de ses seins nus

23. Rihanna a quitté les bancs du lycée avant d'être diplômée

24. Elle boit un shot avant chacune de ses performances

25. Shape of You d'Ed Sheeran était destinée à Rihanna

26. Rihanna a gagné un concours de beauté dans son lycée à l'âge de 15 ans

27. Ses jambes ont été assurées par Gilette pour 1 millions de dollars en 2007

28. Rihanna a été cadet dans un programme simi militaire de la Barbade quand elle était adolescente

29. Rihanna a assuré la première partie des concerts japonais de Gwen Stefani en 2005