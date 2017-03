Rihanna, Ariana Grande, Sia... notre playlist pour le WomensDay

Le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes, la rédaction de VirginRadio.fr propose de "célébrer" cette journée spéciale avec une playlist dédiée. Soit une liste de dix chansons pop et rock interprétées par des femmes, connues et moins connues, qui interrogent la féminité ou qui incitent à l'empowerment féminin au delà du simple Girl Power. Bonne écoute à toutes et à tous ! Needed Me de Rihanna : le troisième single extrait d'ANTI, écrit par Starrah (collaboratrice de Big Sean, Jeremih ou encore The Weeknd) est vite devenu un hymne pour les fans féminines de Bag Gal Riri. La chanteuse s'est d'ailleurs toujours présentée comme une femme indépendante, et qui n'a pas besoin du regard masculin pour vivre sa vie. Dans Needed Me elle réaffirme qu'elle n'a pas besoin d'un prince charmant et que ceux qui tombent amoureux d'elle s'exposent aux ennuis...

Hey Girl de Lady Gaga & Florence Welsch

Extraite de l'album Joanne de Lady Gaga, un cinquième opus où la chanteuse rend hommage à sa tante décédée, est un superbe duo où elle échange avec la chanteuse de Florence + The Machine. Un morceau où les deux artistes s'accordent à dire qu'elles doivent s'entraider plutôt que de se dénigrer l'une l'autre, alors que la société a tendance à mettre sans cesse les femmes en compétition les unes contre les autres.

Me & My Girls de Selena Gomez

Taylor Swift n'est pas la seule à posséder une Girl Squad de choix, Selena Gomez fait aussi partie de ces artistes appelant à l'union entre filles. Sur cette hymne à l'amitié féminine, la chanteuse explique être en position de force ( "si on a besoin d'argent, on en fait"), et que contrairement à ce que les hommes pensent, elle et ses copines peuvent s'amuser toutes ensemble sans jamais avoir besoin de mâles ("je ne suis pas là pour draguer, je suis juste là pour m'amuser, ce soir c'est juste nous").

Jason's Song ( Gave It Away) d'Ariana Grande

Cette chanson bonus de Dangerous Woman, un album où Ariana Grande explore sur de nombreux morceaux sa propre prise en main, est aussi l'une des meilleures. La chanteuse l'a écrit avec son mentor Jason Robert Brown avec en tête l'idée de créer une chanson qui rappellerait comment il est dur pour une femme de faire entendre sa voix dans le milieu macho de la musique. Après avoir accepté beaucoup de sacrifices la voilà prête à reconquérir sa liberté !

Big Girls Cry de Sia

Sur ce titre émouvant, extrait de l'album 1000 Forms of Fear, Sia rappelle qu'une femme a le droit d'embrasser ses fragilités " Je m'enfous si je n'ai pas l'air jolie / Les grandes filles pleurent quand leur cœur se brise". Une chanson où l'artiste précise qu'on peut être quelqu'un de solide et avoir des moments de faiblesse.

Body Of My Own de Charli XCX

Charli XCX a expliqué que Body Of My Own était l'une des chansons les plus difficiles qu'elle ait eu à écrire car elle était très personnelle. C'est une chanson sur la masturbation qui est très puissante dans sa façon de rappeler que la sexualité pour la femme passe aussi par son propre corps ( " j'ai mon propre corps").

What It Feels Like For A Girl de Madonna

Extrait de l'excellent album Music, What It Feels Like For A Girl pointe du doigt les doubles standards que la société impose aux femmes. La chanson s'ouvre par une citation de Charlotte Gainsbourg extraite du film The Cement Garden. Une très belle chanson où Madonna demande aux hommes de comprendre ce qu'être une femme dans ce monde signifie et les sentiments qu'elle ressent.

Just A Girl de No Doubt

Signée Gwen Stefani, cette chanson proteste contre les stéréotypes liés à la féminités, tous ceux qui supposent que les femmes sont faibles et qu'elles ont besoin des hommes pour les protéger. " Ne crois tu pas que je sais exactement où je suis censée me tenir ? Ce monde me force à te tenir la main" ou " Je suis juste une fille, je suis juste une fille dans le monde, c'est tout ce que tu me laisses être" chante-t-elle.

Mother Earth de Banks

Banks a expliqué au sujet de cette chanson " Je veux que les femmes l'écoutent parce que j'ai envie qu'on se soutienne les unes les autres. Les gens sont toujours en train d'essayer de comparer les femmes. On me compare tout le temps à d'autres artistes féminines. Mais si tu choisi de me comparer à quelqu'un, pourquoi tu ne me compares pas à un homme aussi ? Pourquoi ça n'arrive pas ? Je pense que de manière générale il y a une peur de la féminité." Tout est dit !

Been It de The Cardigans

Been It est une chanson où Nina Persson, la chanteuse de The Cardigans, explique comment elle est fatiguée de servir de femme à tout faire à son compagnon. Un morceau qui explore bien comment on demande souvent aux femmes d'être tout à la fois " J'ai été ta mère, j'ai été ton père, qui pourrait me demander plus ? J'ai été ta sœur, j'ai été ta mère , j'ai même peut être été ta putain" assène-t-elle !