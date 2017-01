Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop.. le casting rock du nouveau Terrence Malick

Song to Song, le nouveau film de Terrence Malick, présente le casting le plus, littéralement, rock'n'roll. D'abord nommé Weightless et annoncé avec Ryan Gosling, Michael Fassbender, Natalie Portman et Rooney Mara, ce huitième long métrage du plus mystérieux des réalisateurs américains, se dévoile un peu plus. Centré sur la scène musicale d'Austin (Texas), le film suit deux couples qui évolue dans cet univers. Terrence Malick s'est également offert les services d'une belle brochette de musiciens de Iggy Pop à Patti Smith en passant par les Black Lips, Florence Welch (Florence + The Machine), Lykee Li et nos bien aimés Red Hot Chili Peppers.

Announcing Terrence Malick's Song To Song As Opening Night Film & Six More Titles For 2017 #SXSW Film Festival: https://t.co/d12BrayunP pic.twitter.com/Riq35iC2U5 — SXSW (@sxsw) 5 janvier 2017

Tous les artistes et groupe annoncés au casting ne devraient faire que des caméos mais cela promet tout de même de belles séquences musicales en perspective. Song to Song n'a pas encore de date de sortie en France mais on sait qu'il sera présenté en exclusivité mondiale au festival SouthbySouthwest (Austin, Texas) en tant que film d'ouverture. Il faudra donc attendre le 10 mars prochain pour en savoir plus sur la nouvelle oeuvre de Terrence Malick et en savoir plus sur la présence de cette belle pléiade d'artistes rock'n'roll !