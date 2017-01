Raid 4l Trophy : Gagnez votre séjour à Marrakech avec Virgin Radio

Véritable aventure humaine, sportive et solidaire, le 4L Trophy c’est 6000 kilomètres de route et de piste à travers la France, l’Espagne et le Maroc avec comme point de chute Marrakech. Au volant d’une Renault 4L pimpée pour l’occasion, les étudiants partiront depuis Biarritz, le village-départ, le 16 février en prenant la direction du Sud avec Algésiras en ligne de mire où les ferrys attendent ces étudiants pour rejoindre le Nord du Maroc. Le 4L Trophy porte également une vocation solidaire, ainsi, les équipages auront avec eux du matériel et des fournitures scolaires destinés aux enfants les plus démunis du Maroc. A l’occasion de ce raid unique en son genre, VirginRadio.Fr vous fait kiffer en vous faisant gagner un séjour à Marrakech pour suivre l’arrivée du 4l Trophy qui aura lieu le 24 février prochain !

Du 9 au 18 janvier, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre séjour pour deux personnes à Marrakech à l’occasion de l’arrivée du 4l Trophy 2017 ! Comment faire partie des heureux élus ? Facile, il vous suffit de répondre à la question du formulaire sans oublier de lire notre règlement ! Bonne chance à tous et on se retrouve les amis sur la ligne d’arrivée !