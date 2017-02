Rag N' Bone Man sort son premier album "Human"

Lorsqu’est sorti le titre Human de Rag’N’Bone Man, on se souvient encore, il s’est passé quelque chose. On a été immédiatement séduit par la voix puissante et enveloppante de l’artiste britannique, bercé par un style inimitable entre hip hop, soul, blues et funk. Très vite, Human s’est hissé au sommet des charts et squatté les ondes radiophoniques, dont celles de Virgin Radio bien sûr. Rag’N’Bone Man était d’ailleurs passé dans le Lab Virgin Radio l’an dernier et avait délivré un live impressionnant. À l’annonce de la sortie de son premier album Human, on s’est dit que c’était un évènement qu’on allait difficilement manquer. Des quelques titres qu’on avait pu découvrir sur scène lors du concert de RNBM au Trabendo, on avait été largement convaincu par un univers de crooner un peu sombre tout simplement irrésistible. Aujourd’hui vendredi 10 février, la sortie de Human, le premier album de Rag’N’Bone Man confirme tout le bien qu’on pensait de lui.

L’album s’ouvre sur le tube Human pour nous mettre dans le bain, le temps de 19 chansons au total (peut-être un chouia trop long) Rag’N’Bone Man nous montre toute ses capacités et aisances vocales. Sur certains titres comme Die Easy, il chante a cappella et nous procure mille frissons, on n'avait plus entendu une voix aussi parfaite et émouvante depuis bien longtemps. Si certains lui reprocheront un côté un peu trop crooner, personne ne peut rester indifférent face aux performances vocales de cet opus, où on a l’impression que l’artiste se livre sur ses plus sombres secrets. Carton plein pour Rag’N’Bone Man qui est nominé aux Brit Awards 2017 et qui a décidément toutes ses chances de remporter le prix avec ce premier album prodigieux ! Par ailleurs, il reviendra en live en France à l’occasion du festival Rock The Pistes 2017 en mars prochain aux côtés de Julian Perretta ou encore Caravan Palace.