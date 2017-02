Rag'N'Bone Man reprend Beyoncé avec brio ( vidéo)

Rag'N'Bone Man est l'artiste qui monte qui monte et chez Virgin Radio on fait partie des premiers à vous en avoir parlé. On a reçu l'artiste dans le Lab Virgin Radio en novembre dernier et on vous a recommandé Human, son premier album studio sorti il y a à peine une semaine. Le britannique a remis au goût du jour un savant mélange de hip hop, de soul et de blues, le tout servi par une voix unique en son genre. Il fait partie des nommés au prix de La Révélation Anglaise aux BRIT Awards 2017 et il en est clairement notre chouchou. La concurrence sera rude pour lui, il est opposé, entre autres, à Skepta et Anne-Marie deux autres grosses sensations outre-Manche. Rendez-vous le 22 février pour suivre la cérémonie sur VirginRadio.fr et vérifier s'il a gagné, mais en attendant on vous propose de découvrir sa reprise d'une chanson de Beyoncé dans le Radio 1 Live Lounge.

Rag'N'Bone Man était l'invité de l'émission de la Radio BBC 1 pour qui il a livré une petite session acoustique où il a interprété son titre Human et une reprise d'une chanson de Beyoncé. C'est le titre Freedom, extrait de l'album Lemonade, qu'il a repris. Il s'agit par ailleurs de la chanson la plus hip hop du sixième album solo de Beyoncé, en featuring avec Kendrick Lamar. On notera par ailleurs que le chanteur a interprété cette chanson dans un micro jaune dont la couleur n'est pas sans rappeler le fruit qui donne son nom au dernier opus de Queen Bey.