Rag N' Bone Man : Game Of Thrones a inspiré une de ses chansons

Rag’N’Bone Man est une des plus belles révélations de cette année, on a très vite été séduit par son univers entre hip-hop, soul, blues et punk et surtout la voix puissante et enveloppante du chanteur britannique. RNBM connaît un joli succès dans l’Hexagone depuis la sortie de son titre Human, son premier opus du même nom publié il y a quelques semaines a reçu un accueil des plus chaleureux de la part des critiques et du public. Parmi les brillants titres de Human, on retrouve Skin, ses couplets presque acoustiques et son refrain libérateur. Interrogé à l’antenne de Radio X, Rag’N’Bone Man a révélé que ce morceau avait été inspiré par la relation entretenue par Jon Snow et Ygritte dans Game Of Thrones !

« Cette chanson parle de passer à côté de quelque chose qui aurait pu se passer. (…) Je regardais Game Of Thrones où Jon Snow et la fille sauvageonne (Ygritte) étaient évidemment amoureux mais ne pouvaient être ensemble car ils venaient de mondes différents », raconte l’artiste, « C’est le genre de scène solennelle triste, mais j’en ai écrit : ‘Quand les murs s’effondraient/Quand j’ai entendu ce son/Je pensais à toi.’ » Nous n’avons visiblement pas été les seuls à être touchés par cet amour impossible et passionnel. « Ça veut juste dire que quoiqu’il arrive, vous avez toujours cette personne en tête. Et ça m’a été inspiré par cet épisode », ajoute-il. Rag’N’Bone Man sera à l’affiche du festival Rock The Pistes le 23 mars prochain.