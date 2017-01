Rag N' Bone Man dévoile son nouveau titre "Skin"

Rag’N’Bone Man connait un très joli succès en France depuis la sortie de son single Human, désormais certifié disque d’or et qui passe en boucle sur les ondes de Virgin Radio ! L’artiste britannique à la voix d’or propose un savant mélange de hip hop, soul, blues et punk, ce qui rend sa musique assez unique dans son genre. Ajoutez à cela un physique atypique, qui fait que là où il va, le chanteur musicien ne passe pas inaperçu ! Rag’N’Bone Man était dans le Lab Virgin Radio en octobre dernier et a envoûté le public présent à l’occasion d'une émission exceptionnelle ouverte aux auditeurs. Son premier album Human est prévu le 10 février prochain, une sortie très attendue d’un artiste qui risque de marquer l’actualité musicale de l’année 2017 ! En attendant, on vous propose d’écouter Skin, son tout nouveau titre.

VirginRadio.fr était au concert de Rag’N’Bone Man en novembre dernier au Trabendo et avait été largement conquis par la présence scénique de l’artiste, son univers unique et bien sûr sa voix, sa voix impressionnante, imposante, enveloppante… Quelle voix ! Skin reste dans la lignée de Human, les vocales sont mises en valeur par des couplets presque acoustiques et un refrain libérateur et puissant. Le premier album de Rag’NBone Man est d’ores et déjà disponible en pré-commande par ici, ne loupez pas sa sortie le 10 février 2017.