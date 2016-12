Radiohead, Rihanna... Les artistes les plus populaires de 2016 sur Google en France

On vous faisait le top des vidéos virales 2016 sur Youtube, c'est au tour de Google de nous livrer ses secrets des recherches les plus populaires de l'année ! Et en matière de musique, elles ont été nombreuses et variées tout au long de 2016. Si dans le monde, Kesha, David Bowie, Prince ou encore Céline Dion dominent les tendances, c'est un peu différent pour l'hexagone. Bien sûr, on retrouve la québécoise en tête du top mais la suite est plus surprenante avec le rappeur Lil Wayne en deuxième position ! Marina Kaye monte sur la troisième marche du podium tandis qu'Amir se place en quatrième place. Le succès de Radiohead est également à noter en 9ème position...

1. Céline Dion

2. Lil Wayne

3. Marina Kaye

4. Amir

5. Patricia Kaas

6. Christophe Maé

7. PNL

8. Axelle Red

9. Radiohead

10. Slimane

1. Kids United - On écrit sur les murs

2. Rihanna - Work

3. PNL - Dans la légende

4. Beyoncé - Formation

5. LP - Lost In You

6. Jul - Barbie Girl

7. Drake - One Dance

8. Twenty One Pilots - Stressed Out

9. Jul - Mon Amour

10. Céline Dion - Encore Un Soir

Niveau chansons, il y a un peu de changements. Céline Dion se retrouve cette fois-ci en 10ème position avec "Encore Un Soir" tandis que Kids United s'affichent premiers grâce à "On écrit sur les murs". En 2ème position, "Work" de Rihanna fait un carton sur Google ! On retrouve également Beyoncé en 4ème place avec "Formation", LP en 5ème avec "Lost In You" et "Stressed Out" de Twenty One Pilots, artistes alternatifs 2016 aux AMAs, en 8ème... Un top pour le moins éclectique !