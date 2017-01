Chaque année, c'est le festival qui fait parler de lui autant par sa programmation de renom que par les célébrités qui s'y rendent. Tous les ans, à la même période dans le célèbre désert de l'Indio en Californie, nous avons droit à un défilé d'artistes qui se succèdent sur les différentes scènes du festival ! Et tenez-vous prêts, cette année encore, l'édition 2017 s'annonce épique. Si les rumeurs évoquaient Radiohead, Beyoncé et Kendrick Lamar en tête d'affiche, cela est officiellement confirmé !

Radiohead, Dj Snake, Justice... La programmation de Coachella 2017 enfin dévoilée !

Mais ce n'est pas tout. Pour cette nouvelle édition de Coachella qui se déroulera sur deux week-ends (les 14, 15, 16 avril et les 21, 22, 23 avril), vous pouvez désormais compter parmi les performeurs Lorde, Madeon, Justice, Martin Garrix, Future, The XX, Tove Lo, Mac Miller, Travis Scott, Bastille et de nombreux autres artistes ! Il est également confirmé que Dj Snake sera bel et bien présent sur la scène de Coachella 2017, et confirme que le chanteur avait en effet, commis une erreur en le révélant dans un post Snapchat ! On vous laisse découvrir le lineup tranquillement, dans l'excitation et l'impatience !