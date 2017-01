Quels films ont cartonné au cinéma en 2016 ?

Afin d'enterrer correctement 2016, rendons à César ce qui appartient à César ! Si on vous a fait la liste des films à voir en 2017, petit flashback sur ceux qui ont attiré les foules dans les salles obscures l'an dernier ! Il faut tout d'abord noter qu'en France, l'année cinéma a été exceptionnellement bonne. Les salles de l'Hexagone ont ainsi enregistré 213 millions de billets vendus soit son meilleur chiffre depuis 5 ans ! Le film ayant attiré le plus de spectateurs est donc Zootopie, le dessin animé signé Disney ( avec plus de 4,8 millions de spectateurs). C'est un film français qui se glisse à la 2ème place du podium, Les Tuches 2 (4,6 millions de spectateurs), tandis que Vaiana, La Légende du bout du monde, le Disney de Noël est 3ème avec 3,8 millions de spectacteurs.

Box Office France

1. Zootopie

2. Les Tuches 2 Le rêve américain

3. Vaina, La Légende du bout du monde

4. The Revenant

5. Deadpool

6. Comme des bêtes

7. Le Livre de la Jungle

8. Les animaux fantastiques

9. L'âge de glace : Les lois de l'univers

10. Le monde de Dory

Aux Etats-Unis, le Box Office est lui aussi dominé par les dessins animés avec , à la différence de la France, un goût prononcé pour les films de super héros ! Rappelons que le Box Office américain dépend des recettes des films et non du nombre de tickets vendus ! C'est Le Monde de Dory qui a été le chouchou des spectateurs au pays de l'Oncle Sam avec 486 millions de dollars de recette suivi de Captain America (408 millions de dollars) et Rogue One A Star wars Story (393 millions) !

Box Office Etats-Unis