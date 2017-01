Quelles séries voir en 2017 ?

Les reprises

Elle est sur le podium des séries les plus attendues de 2017 et cela faisait huit ans qu'elle avait disparu des écrans, on veut bien sûr parler de Prison Break. A la faveur du vent de nostalgie qui souffle sur le paysage audiovisuel, Michael Scott rempilera pour une saison 5 diffusée sur la Fox ( et dans la foulée sur M6). Le titre de grande revenante appartient cependant à Twin Peaks, qui 26 ans après son épisode final revient sous la forme d'une mini série diffusée sur Showtime au premier semestre. Le nombre d'épisodes n'a pas encore été dévoilé et on ne sait pas encore qui diffusera la série dans l'Hexagone. On sait cependant que le casting comprend de nombreuses nouvelles additions avec, entre autres, Monica Belluci, Michael Cera, Laura Dern, Amanda Seyfried et Naomi Watts. The Leftovers aura quant à elle connue un an et demi de pause et reviendra pour une troisième et dernière saison en avril sur HBO ( diffusion US+24 sur OCS).

Les nouveautés

Diffusion prévue en France

Big Little Lies est la mini série la plus attendue sur HBO en 2017 crée par David E Kelley (créateur d'Ally McBeal), avec à la réalisation Jean-Marc Vallée (Dallas Buyers Club, Wild) et devant la caméra Nicole Kidman, Resse Witherspoon, Alexander Skarsgard ou encore Zoe Kravitz. Un casting très chic qui suit trois mères de familles se retrouvant mêler à un meurtre. (sur OCS en US+24 à partir du 20/02). 24 Legacy est le reboot de la célèbre série, exit Jack Bauer et bonjour Eric Carter, jeune recrue prometteuse de la Cellule Anti Terroriste. La série arrive le 5 février sur la Fox et a déjà été acquise par M6 pour diffusion ultérieure.

Diffusion en France encore inconnue

Taboo est l'une des séries venues d'outre-Manche qui excite le plus les téléspectateurs avertis. Créée par le showrunner de Peaky Blinders et l'acteur Tom Hardy, qui tient également le rôle central, cette mini série raconte, en huit épisodes, l'histoire d'un aventurier britannique de retour au pays avec des diamants volés en Afrique, et qui compte bien venger la mort de son père (07/01 sur BBC One). La série fantastique American Gods, adaptée du roman de Neil Gaiman, s'annonce elle aussi passionnante. Un homme y sort de prison, en apprenant la mort de sa femme, avant de rencontrer un homme mystérieux pour qui il va travailler et qui n'est autre le dieu nordique Odin. Celui-ci est bien décidé à faire la guerre aux divinités américaines que sont les médias et la télé (en avril sur Starz ) ! Emerald City s'inspire du Magicien d'Oz mais promet d'être plus sombre que le livre original (06/01 sur NBC ). Powerless ( 11/05) sur NBC, est une sitcom originale centrée sur une compagnie d'assurance dans un monde où règne les super-héros avec Vanessa Hudgens dans le rôle principal.

Last but not least

Le 12 février 2017 la sixième saison de Girls débutera sur HBO ( en US+24 sur OCS) et 10 épisodes plus tard ce sera la fin des aventures d'Hannah, Marnie, Jessa et Shoshannah ! Les séries Bones (saison 12) Halt & Catch Fire (saison 3), Un Village Français ( saison 7 partie 2), Bates Motel (saison 5) avec Rihanna, Grimm (saison 6) connaîtront aussi leur résolution finale cette année. A noter que de nombreuses séries en cours de diffusion interpréteront leur chant du cygne en 2017 : The Vampire Diaries saison 8, Pretty Little Liars saison 7, Teen Wolf saison 5.

Et aussi

Nouvelles séries : Legion (série Marvel, 08/02 sur FX), The Good Fight ( spin off de The Good Wife , 19/02 sur CBS), Taken (inspirée par les films du même nom, 27/02 sur NBC), Sharp Objects (série HBO avec Amy Adams adaptée d'un roman de Gillian Flynn, 01/04 puis en US+24 sur OCS), Marvel's Inhumans (sur ABC en septembre) Nouvelles saisons : Game of Thrones saison 7, Unreal saison 3, Dix pour cent saison 2, Transparent saison 4 + voir le catalogue série Netflix en 2017 !