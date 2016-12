Justin Timberlake, LP... quels artistes ont été en tête des charts en 2016 ?

On vous a dévoilé beaucoup de classement en cette fin d'année, entre les albums les plus vendus en 2016, les clips les plus populaires sur You Tube en 2016, les chansons et artistes les plus écoutés sur Spotify etc etc. Cette fois ci on vous propose de découvrir les chansons qui ont été les mieux classées au Billboard Hot 100, soit le classement hebdomadaire établi par Billboard des 100 chansons les plus achetées ( en physique et digital) et les plus streamées aux Etats-Unis). En France, le classement des singles numéro 1 ne prend quant à lui en compte que les ventes physiques et digitales !

Heartbeat - Richard Orlinski & Eva Simons

C'est l'un des artistes qu'on vous a fait découvrir cette année sur Virgin Radio et que vous avez pu voir sur scène lors de la soirée Electroshock ! Richard Orlinski a conquis les oreilles françaises et c'est classé pendant trois semaines consécutives à la 1ère place des charts françaises !

Faded - Alan Walker

L'electro avait la cote en 2016 dans l'Hexagone. Alan Walker a été le roi des charts françaises pendant 4 semaines, c'est à dire pendant tout le mois de mars !

Cheap Thrills - Sia feat Sean Paul

Beau succès que celui de Sia en 2016, l'artiste a squatté le top du Billboard Hot 100 pendant quatre semaines cet été ! Elle était également n°1 en France pendant deux semaines en mai.

Lost On You - LP

C'est l'un des gros succès de l'année en France, et c'est une belle surprise. LP a conquis l'hexagone avec le titre Lost On You qui a été 5 fois n°1 en cette fin d'année et pourrait bien continuer sur cette belle lancée en cette toute fin d'année !

Can't Stop The Feeling - Justin Timberlake

Si Can't Stop The Feeling n'a délogé One Dance qu'une seule semaine du Billboard Hot 100, en France c'est une autre histoire. Timberlake était le roi des charts pendant une grande partie de l'été devenant le premier titre à accéder 7 fois à la place de n°1 de manière non consécutive !

One Dance - Drake

Drake est resté pendant neuf semaines, entre juin et juillet, en tête du Billboard Hot 100 avec une chanson qui culminera en première place des charts française à la mi avril sur une petite semaine !

Work - Rihanna Feat Drake

Pendant 9 semaines, de mars à avril, Rihanna et Drake ont régné sur le Billboard Hot 100. En France, le duo a atteint la première position sur deux semaines.

Closer - Chainsmokers feat Halsey

Closer des Chainsmokers est la chanson qui est restée le plus longtemps en tête du Billboard Hot 100, 12 semaines consécutives. Le tube surprise de l'automne n'a pas réussi à percer aussi haut en France !