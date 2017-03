Quel est l'instrument le plus important dans un groupe ? La science a tranché !

Dans un groupe de musique on retrouve souvent plusieurs types de musiciens. Il y a le ou les guitaristes, le batteur, bassiste et parfois pianiste en plus du chanteur qui peut accompagner à la guitare. Si tous les membres semblent compter autant que les autres, l'un de ces instruments est - selon une nouvelle étude - le plus important dans une chanson. En effet, selon une étude publiée dans le Proceedings of the National Academy of Sciences et qui a été menée par des chercheurs de l’université de McMaster à Hamilton au Canada, la basse serait l'instrument le plus important et indispensable à une chanson.

Quel est l'instrument de musique le plus important dans un groupe ?

En effet, selon cette même expérience les basses fréquences seraient mieux perceptibles par l'oreille de l’homme que les hautes. Attention cependant à vos oreilles lors de concerts, pour minimiser la perte d'audition il faut manger de cet aliment. Pour cette étude, l'équipe de recherche a réalisé des encéphalogrammes sur des volontaires qui écoutaient des notes de piano. Les chercheurs ont alors découvert qu'il est plus facile de reconnaitre une rythmique si elle est jouée dans une tonalité grave. De plus, il a été montré que les personnes en général préféraient taper du pied ou danser sur un morceau quand la basse y était centrale. Egalement, selon une autre étude publiée en 2014, une musique contenant de la basse donnerait un sentiment de puissance et de confiance en soi à l'auditeur. Vous savez désormais quel est l'instrument qu'il ne faudra surtout pas supprimer dans un groupe !