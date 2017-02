Quand Yann Moix compare Kungs à Tarantino (VIDEO)

Si vous suivez l'émission On N'est pas Pas Couché, alors vous savez que quiconque va s"asseoir dans le fauteuil de Laurent Ruquier doit être préparé. Parce que face à Yann Moix, il faut avoir le coeur bien accroché. On se souvient que Marina Kaye l'avait déjà remis en place et généralement, le chroniqueur ne fait pas de cadeau. Alors quand Kungs, le prodige de 20 ans a fait son entrée sur le plateau, on a retenu notre souffle. Et surprise ! Il est aussi bon en interview qu'il l'est aux platines !

Au programme de cet entretien, son succès fulgurant. Tout est parti de This Girl et c'est à un Pierre Arditi un peu perdu qu'il a dû expliquer ce en quoi consistait son "travail". On ne vous apprend rien, This Girl était à la base un morceau peu (ou pas) connu (sauf peut-être dans le milieu de la soul, comme le précise le DJ) et du jour en lendemain, il est devenu numéro un dans 40 pays. Tout ça pousse Yann Moix à le comparer à Tarantino ou à Picasso qui ont cette capacité à prendre des choses "mortes" ou vieilles pour mieux les réinventer.

Mais réinventer, ce n'est pas le seul et unique talent de Kungs qui compose. Son premier album Layers en est la preuve et quand on voit son succès, on se dit que le DJ a encore de belles années devant lui. Sinon, on aura appris que sa compagnie aérienne favorite n'est autre que Turkish Airline et qu'en plus, il va peut-être remixer du Isabelle Boulay pour l'émission. Comme quoi, impossible n'est pas Kungs !

Avant d'aller enflammer Coachella cet été, il sera à l'Olympia le 15 mai et si vous voulez voir ce à quoi ressemble ses lives, son DJ Set incroyable lors de l'Electroshock Strasbourgeois devrait vous convaincre.