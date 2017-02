Quand Vianney donnait un concert surprise à Gare de Lyon (VIDEO) 

Si vous avez suivi les Victoires de la Musique le 10 février dernier, alors vous savez que Vianney a remporté un trophée pour son single Je M'en Vais. Ce premier extrait de son album éponyme a vite séduit de public et cette récompense n'en n'est que la preuve pure et simple (notez que cette Victoire était celle du public, justement !). Le 13 février dernier, Vianney a fêté ses 26 ans et même si les 150.000 abonnés de sa page Facebook étaient déjà un beau cadeau, ce prix est tout autant appréciable. Parce qu'on l'aime au moins autant que vous, on a eu envie de vous partager cette vielle vidéo :

Elle date, on vous l'accorde. Souvenez-vous : c'était dans le cadre de l'émission Alcaline. Vianney a tranquillement pris place au piano pour jouer Pas là, l'un des titres qui ont fait son succès : "Cette chanson, d'abord on l'entend et on rit. Puis on l'écoute une deuxième fois et là, on la comprend. Enfin, il y a cette troisième fois où tu l'écoutes et où tu penses à la personne à qui cette chanson serait désignée si tu l'avais toi même écrite.", explique une internaute dans la section des commentaires. Et franchement, tout est dit. Vianney a cette plume poétique qui nous émeut tous et quelque part, on se retrouve tous dans ses chansons.

Sachez que Vianney sera en tournée dès le 25 février et que vous pourrez l'applaudir dans toute la France !