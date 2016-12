Quand Taylor Swift donne un concert privé pour un fan de 96 ans

Taylor Swift s'est fait discrète ces derniers temps mais pour Noël, elle a tenu à faire une surprise à l'un de ses fans. La chanteuse a pris sa guitare pour mieux rendre visite à Cyrus Porter. Ce vétéran de la seconde guerre mondiale vit dans le Missouri et c'est sans hésiter que la chanteuse a fait le trajet pour venir chanter pour lui. Il y a quelques jours, un reportage dédié à Cyrus Porter a été diffusé à la télévision et devant la caméra le vétéran a avoué qu'il adorait la chanteuse. Aussi, il a précisé qu'il aurait aimé la voir une dernière fois (il l'avait déjà vue plusieurs fois en concert - ndlr) . Il n'en n'aura pas fallu plus pour que la chanteuse soit convaincue.

Scott Swift took this video of Taylor arriving in Missouri today to surprise super fan and veteran Cyrus Porter! pic.twitter.com/cZLPULEwpo — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) 27 décembre 2016

Amazing experience pic.twitter.com/maXUPZSguD — robert frye (@bert_frye) 26 décembre 2016

It's a Christmas Miracle!!! Thank you @taylorswift13. My grandpa was so excited!! pic.twitter.com/1bGlUys38b — robert frye (@bert_frye) 26 décembre 2016

@taylorswift13 puts the finishing touches on her Christmas visit to the Bootheel. pic.twitter.com/5nkZVejPw2 — Chris Porter (@chipmofodawg) 26 décembre 2016

Vous imaginez bien que pour une telle visite, toute la famille de Cyrus avait fait le déplacement ! Ses enfants, ses petits-enfants et même ses arrières petits-enfants étaient là pour accueillir Taylor Swift et sa guitare. S'en est suivi un concert privé qu'ils garderont en mémoire pour longtemps et bien sûr, quelques photos souvenirs ont été prises. Ce n'est pas la première fois que Taylor Swift montre un intérêt certain pour ses fans et une fois de plus, elle a su prouver sa générosité. Ce concert acoustique était aussi une occasion de mieux écouter les plus belles paroles de la chanteuse, elle qui est une parolières remarquable.