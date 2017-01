Quand le thème d'Harry Potter devient une instru de rap (VIDEO)

Harry Potter et le Hip-Hop , c'est une chose que nous n'aurions jamais pensé voir (Et encore, on ne vous parle pas de la mythique battle entre Hermione et Katniss Everdeen). Mais pas de battle cette fois ! Si vous pensiez que le rap n'était absolument pas compatible avec Harry Potter, alors sachez que vous aviez tort ! Noah Mavuela (ou Yung Mavu, pour ceux qui préfèrent son nom de scène) vient de détourner tous les codes d'Harry Potter pour mieux en faire une vidéo virale. Cet été, le jeune prodige avait déjà réalisé une vidéo dans laquelle il rappait sur le thème de la saga mais cette fois, il propose un clip un peu plus "professionnel".

Il a pensé aux lunettes, à la baguette, à l"écharpe et même au tee-shirt "Potter" ! Il n'a que seize ans et pourtant, ce jeune belge semble aussi à l'aise que n'importe quel rappeur reconnu. On vous l'accorde, on n'aurait jamais pensé voir un jour un clip comme celui de "Black Magic" mais vous le savez, il ne faut jamais dire jamais. Ceux qui tendront l'oreille reconnaîtront quelques clins d'oeil à Rogue, à Dumbledore et même aux détraqueurs... Noah Mavuela est la preuve que même 20 ans après, Harry Potter est toujours dans la course. Voilà qui devrait nous faire patienter en attendant la sortie du deuxième volet des Animaux Fantastiques.