Quand KIZ repasse dans les studios du Virgin Tonic, ça donne ça !

Faut-il encore présenter KIZ ? Ce duo français incroyable et décalé s'est fait connaître en publiant une reprise made in Snapchat de Shape of You (Initialement chanté par Ed Sheeran). La première fois qu'ils sont venus nous voir, ils avaient monté un clip spécial Virgin Tonic sur I feel it Coming de The Weeknd. Et les stars de ce clip, c'était vous ! Ce matin, le duo est repassé par nos studios pour mieux jouer avec les auditeurs. Vous avez manqué le blind test de KIZ ? Ca tombe bien, on a le repay.

Vianney, Ed Sheeran ou encore Adele, ils ont réussi à remodeler des tubes que l'on connait par coeur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que leur album est sorti le vendredi 3 mars dernier et que clairement, il est à écouter d'urgence. Intitulé Des Tours, cet opus a été très bien accueilli pat le public et les médias - vous manquez un truc, croyez nous ! Bientôt, ils iront le défendre au FLOW (à Paris). Pour plus d'infos, rendez-vous sur leur page facebook !

Et la bonne nouvelle, c'est que l'équipe vous offre leur album dédicacé sur les pages Facebook et Twitter du Virgin Tonic !