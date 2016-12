Quand George Michael participait au 1er Carpool Karaoke de James Corden (vidéo)

James Corden a reçu dans son Carpool Karaoké pléthore de stars comme Bruno Mars, Adele, Justin Bieber, Madonna, Britney Spears, Chris Martin ou encore Lady Gaga... Le programme est devenu une référence de la télévision américaine en un temps record ! Mais l'animateur du Late Late Show sur CBS a révélé lors d'une interview à la radio SiriusXM que l'idée lui vient en fait d'un sketch réalisé dans le cadre de l'association caritative Comic Relief en 2011, aux côtés de... George Michael. Dans la courte vidéo, on peut voir James Corden et la star qui nous a quittés à l'âge de 53 ans ce 25 décembre en train de chanter tout en sillonnant Londres...

Si ce premier Carpool Karaoké n'a pas grand chose à voir avec ce qu'il est aujourd'hui, on peut y découvrir le sens de l'humour de George Michael qui n'hésite à se moquer de la tornade médiatique dont il a été la cible à la suite de son coming-out en 1998. Et on a évidemment le droit à un passage musique avec "I'm Your Man" entonné par les deux stars... James Corden a d'ailleurs rendu hommage à George Michael sur Twitter, comme ces nombreuses stars, le qualifiant de "véritable inspiration."