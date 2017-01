Quand Gad Elmaleh parodie les séries cultes de Netflix

Gad Elmaleh est l’un des humoristes les plus appréciés de France ! En 20 ans de carrière il a fait rire des millions de personnes et continue à chaque fois de surprendre son public. Après avoir tourné pendant plusieurs semaines avec Kev Adams, Gad Elmaleh est parti à la conquête des Etats-Unis avec plusieurs passages prestigieux dans les plus gros talk-shows américains. En plus de cela, l’humoriste a été le premier invité du premier épisode du Saturday Night Live français ! S’il accumule les projets, ce dernier ne risque pas de s’arrêter en si bon chemin puisqu’il présente un nouveau spectacle “Gad Elmaleh part en live” en exclusivité sur Netflix à partir d’aujourd’hui !

Ce matin sur la chaine Youtube de Netflix France ont été publiées cinq vidéos du comédien en train d’imiter plusieurs séries originales à succès. On retrouve “Les désastreuses aventures des orphelins Beaudelaire”, “House Of Cards”, “Narcos”, “Strangers Things” ou encore “Orange Is The New Black”. Ces petits teasers promettent bien des surprises ! Dans ces petites vidéos de moins d’une minute, Gad Elmaleh imite et parodie un personnage phare de la série et n’hésite pas à se déguiser. Si le comédien s'est vu être parodié à cause de sa pub LCL, il ne perd pas la face et promet d'être encore plus drôle dans ce nouveau projet.