Quand Adele lance des T-Shirts à ses fans... avec des billets de 20 dollars 

Vous le savez, Adele est l'une des seules artistes à être naturelle : ce que l'on veut dire par là, c'est qu'elle ne fait pas de manières et que le plus souvent, sur scène, elle est cash et spontanée. Souvenez-vous, lors de son hommage à George Michael au beau milieu des Grammy Awards : la chanteuse s'est arrêtée, elle a juré et pour finir, elle a demandé à recommencer. Après cette soirée, la star a repris le cours de sa tournée (la plus grande tournée mondiale, en passant) et hier, elle s'est produite en Australie.

Adele shooting signed shirts that have $20 attached to them and are sprayed by her perfume. #AdeleLive2017 pic.twitter.com/0t0yFjeeUX — Adele Now (@AdeleNowuk) 28 février 2017

Sur scène, Adele a jeté des t-shirt dans le public mais ces derniers étaient particuliers puisque des billets de 20 dollars y était agrafés. On ne sait pas vous mais nous, on aurait bien aimé assister à son concert australien ! Selon le Daily Mail, elle aurait même conseillé aux chanceux d'aller boire un verre à sa santé. On espère qu'ils lui ont fait honneur !