Quand 2016 se transforme en film d'horreur (VIDEO)

Le moins que l'on puisse dire, c'est que 2016 fut une année compliquée. Il y a eu les évènements tragiques, le Brexit, l'élection de Donald Trump ou encore les disparitions d'artistes bien trop difficile à croire et à digérer. Et tout cela mis bout à bout aurait très bien pu donner un scénario parfait pour un film d'horreur. Visiblement, c'est une pensée qui a traversé l'esprit de la chaîne Youtube Friend Dog Studio puisqu'une vidéo a été dévoilée - et elle fait froid dans le dos.

Nous aurions bien sûr préféré que tout cela ne soit qu'une fiction mais quand la réalité inspire, cela peut donner quelque chose de détonnant. Ici, tout est pensé pour nous faire croire que tous ces évènements étaient en fait des scènes fictives. La bonne nouvelle c'est que 2016 est derrière nous et que maintenant, il faut se tourner vers cette nouvelle année qui commence. Virgin Radio vous souhaite une très bonne année 2017 et surtout, faites en sorte qu'elle soit meilleure que la précédente !