C'est officiel, Prison Break est de retour dans quelques semaines après des mois d'attente et de teasing ! La célèbre série carcérale fera son grand retour sur nos écrans le 4 avril prochain. A cette occasion on y retrouvera Michael Scofield, Lincoln Burrows, Sara Tancredi, T-Bag mais également Sucre et C-Note. Si de nouveaux personnages feront leur apparition, on risque également d'y découvrir le fils de Michael et Sara. Bien que l'acteur Wentworth Miller ait affirmé ne pas savoir si Michael Scofield mérite un happy end, la FOX a décidé de faire plaisir aux fans en dévoilant un second trailer sur la page facebook de la série, dans lequel Lincoln et ses amis apprennent que Michael est en vie et se mettent à le chercher.

Dans ce trailer on retrouve quelques images que nous avions pu découvrir précédemment mais également de nouveaux moments incluant des batailles mais aussi des moments touchants comme les retrouvailles entre Michael et Lincoln. Si les rôles sont inversés dans ce revival et que c'est Lincoln qui va devoir sortir son frère de prison, il semblerait que ce dernier soit également en danger comme le montre un morceau du storyboard. Cette cinquième saison comprendra neuf épisodes qui promettent d'être chargés en aventures et satisfaire les millions de fans de la série qui s'était initialement terminée en 2009.