Prison Break : La pression monte avec la nouvelle bande-annonce dévoilée

La saison 5 de Prison Break arrive le 4 avril sur la FOX, plus de huit ans après la fin de la quatrième saison. Il ne nous reste plus que quelques semaines à patienter ! Souvenez-vous en 2005 (il y a douze ans maintenant, attention coup de vieux !), la série carcérale avait remis le TV show au goût du jour avec ses compères 24, Lost ou encore Desperate Housewives en proposant aux téléspectateurs de suivre le périple de Michael Scofield qui se fait incarcérer afin de faire évader son frère condamné à mort, en réalité innocent et victime d’un complot. La série s’était arrêtée au bout de 4 saisons, et c’est avec joie immense (et quelques inquiétudes tout de même) qu’on a appris le retour de Prison Break prévu pour cette année. En attendant les nouveaux épisodes, on vous propose de découvrir la nouvelle bande annonce qui fait clairement monter la pression !

Alors que tout le monde le pensait mort, Lincoln et Sara apprennent que Michael est vivant et prisonnier par des organisations terroristes. À leur tour de partir à sa recherche et tenter de le libérer. Notons que la plupart du casting originel a répondu présent pour le revival, on retrouve avec plaisir le cruel T-Bag interprété par Robert Knepper, C-Note joué par Rockmond Dunbar ou encore Fernando Sucre (Amaury Nolasco). Rendez-vous le 4 avril prochain donc pour le retour de Prison Break sur les écrans, êtes-vous prêts pour la reprise ?