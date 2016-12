Prison Break : La date de sortie de la saison 5 enfin dévoilée !

Depuis l'annonce du retour de la série évènement, on ne sait plus trop où donner de la tête tant l'émotion de joie est intense. Si de nouvelles infos inédites sur le revival de Prison Break avaient déjà été dévoilées et nous avaient mis l'eau à la bouche, nous n'en savions pas plus sur la date de ce retour tant attendu. Mais ça, c'était avant que Dominic Purcell (Lincoln Burrows, qui incarne le frère de Michael Scofield) n'en dévoile un peu plus sur son compte Instagram ! En effet, l'acteur a publié sur le réseau social une photo de lui et de Wentworth Miller lors du Comic Con de San Diego avec en légende : "@prisonbreak #prisonbreak MARCH 2017." C'est dit !

@prisonbreak #prisonbreak MARCH 2017. Une photo publiée par Dominicpurcell (@dominicpurcell) le 28 Déc. 2016 à 16h25 PST

La série qui s'était achevée en 2009 après 4 saisons et un téléfilm reviendra donc en Mars, comme nous nous en doutions il y a quelques semaines, et cela va faire beaucoup d'heureux ! À notre plus grand désarroi, Dominic Purcell n'a cependant dévoilé ni le jour, ni l'heure exacte de la diffusion du premier épisode. Un peu de mystère, ça ne fait pas de mal ! Ce qui est certain, c'est qu'en vue de l'engouement des fans, la série est bien partie pour battre des records d'audiences ! D'après vous, à quel moment du mois de mars sera diffusé le Season Premiere ?