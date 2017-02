Prison Break : De nouvelles images de la saison 5 dévoilées !

Ce n'est plus un secret pour personne, la célèbre série carcérale Prison Break sera de retour dans quelques semaines pour une saison 5. Près de huit ans après la fin de la quatrième saison, Michael Scofield et Lincoln Burrows seront de retour sur nos petits écrans et la date de diffusion de cette nouvelle saison a déjà été dévoilée ! Alors qu'on le croyait mort, Lincoln et Sara apprennent que Michael est vivant, retenu prisonnier par des organisations terroristes. Ces derniers vont alors tout mettre en oeuvre pour le retrouver et partent donc à sa recherche. Bien que plusieurs trailers ont déjà été dévoilés, une nouvelle vidéo a été publiée où on peut y découvrir de nouvelles images.

Pour faire patienter les fans jusqu'au 4 avril, la FOX a dévoilé un nouveau spot de 30 secondes où on peut y voir de nouvelles images de Lincoln libérant son frère et se faisant poursuivre. On peut également y retrouver d'autres moments comme celui de Sara et son fils qui lui pose des questions sur son père qu'il n'a jamais connu. Si l'acteur Wentworth Miller affirme qu'il ne sait pas si Michael mérite un happy end, cette nouvelle saison qui contiendra neuf épisodes promet d'être riche en rebondissements en tous genres et on a hâte de retrouver Scofield et sa bande sur nos écrans.