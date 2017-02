Printemps du Cinéma : Découvrez la bande-annonce !

Pour la 18ème édition du Printemps du Cinéma , c’est Félix Moati qui est aux commandes de la bande-annonce du Printemps du Cinéma. Avant de vous parler de cette superbe BA, le Printemps du Cinéma c’est du 19 au 21 mars avec un tarif unique de 4€ la séance ! Pour le film annonce, Félix Moati s’est entouré de Guillaume Gouix et Anaïs Demoustier. Un jeune homme se projette dans un film pour séduire une demoiselle. Clin d’œil à Woody Allen et son film La Rose pourpre du Caire. Découvrez sans plus attendre la bande annonce du Printemps du Cinéma :

Le Printemps du Cinéma 2017 from FNCF on Vimeo.

Virgin Radio vous donne rendez-vous du 19 au 21 mars dans vos salles de cinéma et dans toute la France pour le Printemps du Cinéma ! C’est 4 € la séance, pendant ces 3 jours, c’est le cinoche c’est tout ce qu’on aime !