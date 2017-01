Printemps de Bourges 2017 : La programmation complète dévoilée

La 41e édition du Printemps de Bourges se tiendra du 18 au 23 avril dans la ville de Bourges et s’annonce une nouvelle fois forte en émotion. Cette année encore, le festival réunit une affiche éclectique, française et internationale, qui devrait séduire plusieurs générations de public. C’est un peu le genre de festival où vous pourrez venir en famille sans problème ! Après les premiers noms du Printemps de Bourges 2017 dévoilés au mois de novembre dernier avec notamment Placebo, Jain et Vianney, une seconde vague dans laquelle on retrouvait Mome, Fakear ou encore Feder, a été annoncée un peu avant Noël pour nous donner quelques idées pour les courses de fin d’année. À moins de trois mois de l’évènement, la programmation est désormais complète, découvrez les nouveaux et derniers artistes à l’affiche du #PDB2017 !

En 2017, on pourra aller applaudir également Fishbach, François & The Atlas Mountains, Gaëtan Roussel, Agar Agar, Her, Paradis, Cléa Vincent, The Pirouettes, Cheveu, Vincent Delerm ou encore Aliocha. La prog’ complète est à retrouver par ici et pour celle des découvertes des Inouïs du Printemps de Bourges 2017, il vous faudra attendre jusqu’au 2 mars. Il reste encore des places pour le festival, direction la billetterie, ne tardez pas trop à prendre vos pass pour l’un des évènements musicaux majeurs de France !