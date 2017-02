Legrand jour approche pour les Grammy Awards 2017. Ce dimanche 12 février 2017 l'Académie nationale des arts et des sciences américaine récompensera les artistes et musiciens ayant marqué l'année passée. La soirée sera également l'occasion de rendre hommage aux disparus du monde de la musique. Les Grammys ont donc confirmé que des tributes à Prince ( détenteur de 7 Grammy Awards) et George Michael ( détenteur de 2 Grammy Awards) se tiendraient sur la scène du Staples Center de Los Angeles. " George Michael et Prince étaient des icônes pop qui ont démontré un génie musical rare et un incroyable charisme. Si chacun possède un style et une son distinct, ils étaient tous les deux adoré par le monde entier. La disparition de deux artistes aussi innovants est une vraie perte pour la communauté artistique" précise le communiqué officiel.

It’s true! A tribute to music icon and seven-time GRAMMY winner Prince will take place at the #GRAMMYs Feb. 12 on @CBS! pic.twitter.com/aSYOK8V19H — Recording Academy (@RecordingAcad) 8 février 2017

Don't miss an unforgettable tribute to two-time GRAMMY winner George Michael on the #GRAMMYs Feb. 12! pic.twitter.com/BSlTF4MMSL — Recording Academy (@RecordingAcad) 8 février 2017

Reste maintenant à savoir qui participera à ses hommages à Prince et George Michael. Les premières rumeurs annonçaient que Bruno Mars, performer confirmé de cette édition 2017 des Grammy Awards, pourrait prendre part au tribute dédié au chanteur de Purple Rain. En revanche, il a déjà été confirmé que Cynthia Erivo ( actrice et chanteuse de comédies musicales) et John Legend formeraient un duo pour rendre hommage aux nombreux artistes disparus l'année passée. Les Grammy Awards fêteront également les 40 ans de l'album Staurday Night Fever des Bee Gees avec une performance assurée par Demi Lovato, Andra Day, Tori Kelly et Little Big Town.