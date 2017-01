Pretty Little Liars : Un Revival possible ?

Après sept ans de bons et loyaux services, les menteuses les plus connues du petit écrans tireront leur révérence. Un trailer inquiétant nous laissait présager une suite bien sombre (comme toujours) mais les adieux postés sur les réseaux sociaux par les actrices il y a quelques semaines annonçaient aussi une fin riche en émotions. Tout ce que l'on espère, c'est que les héroïnes auront droit à leur happy end tant mérité. Or si vous appréhendez déjà la fin, sachez que ce ne sera absolument pas la dernière fois que vous entendrez parler de Pretty Little Liars. L'idée d'un film avait fait son chemin mais maintenant, on évoque un éventuel Revival :

En ce moment, la mode est aux reboots. Il y a eu Gilmore Girl et plus récemment, Charmed. Alors, serait-il possible Pretty Little Liars subisse le même traitement ? "Il y a tellement de façons de revisiter les personnages et les mondes. Ce n'était pas facile de dire au revoir à ce groupe de personnes mais je ne cessais de dire :'Nous allons trouver un moyen de ramener ces personnages et ce monde à un moment donné.'", a déclaré Marlene King lors de la tournée Television Critics Association.

Aussi, elle ajoute qu'un éventuel Revival "a rendu la fin beaucoup moins triste pour nous tous qui faisions le spectacle. Nous avons simplement dit : 'On se voit dans 10 ans' donc je me sentais optimiste, comme avec l'idée que ce ne serait jamais vraiment terminé (...) Je pense que c'est beaucoup plus facile de dire au revoir dans ces conditions". La fin de la saison sera diffusée dès le mois d'avril sur Freeform et visiblement, la série n'a pas dit son dernier mot.