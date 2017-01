Pretty Little Liars Saison 7 : Un trailer inquiétant dévoilé

Comment se terminera Pretty Little Liars ? De nombreux fans espèrent des happy ends pour les héroïnes (dont un mariage pour Ezra et Aria) mais avant de pouvoir souffler et de profiter de la vie, les filles ont encore quelques épisodes difficiles qui les attendent. La deuxième partie de la saison 7 sera diffusée sur Freeform dès avril 2017 et un énième trailer vient d'être dévoilé. Comme toujours, ce dernier ne nous dit rien qui vaille. Si vous avez trouvé que la première partie était sombre, sachez que cela ne va pas s'arranger dans les épisodes à venir.

Encore une fois, tout échappe aux filles qui ne savent plus vraiment où elle en sont. Mona en personne souligne qu'elles ne contrôlent plus rien et forcément, les rebondissements seront nombreux. Uber A est toujours là, prêt à les manipuler et lorsqu'elles se retrouveront en plein interrogatoire, il ne manquera pas d'imagination pour empirer la situation. Comment gèreront-elles ce nouveau flot de problèmes ? Réponse au printemps sur Freeform.