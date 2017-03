Pourquoi tout le monde se met à manger des cartouches Nintendo Switch ?

La Switch , dernière née de Nintendo, sortira mondialement ce vendredi 3 mars. Une console hybride qui se situe entre la console portable et la console de salon. Vendue en France 300 euros, on ne sait pas encore si elle trouvera son public mais en tout cas elle fait déjà beaucoup parler d’elle. Il s’agit d’une console ambitieuse de par sa nature hybride mais ce n’est pas pour ça qu’elle fait énormément parler d’elle depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Des journalistes et des blogueurs spécialisés ont pu tester la console en avant-première et ils ont fait une découverte pour le moins original. Retenez bien votre souffle, la nouvelle est terrible : les cartouches de jeu de la Nintendo Switch ont très très mauvais goût ! Mais pourquoi diantre les gens se sont-ils amusés à mettre cet objet, a priori pas comestible, dans leur bouche ?

Tout est parti de Jeff Gerstmann, fondateur du site Giant Bomb, qui s’est amusé lors d’un test live de la Nintendo Switch à mettre une cartouche de jeu de la console dans la bouche. D’autres confrères se sont mis alors à reproduire cette expérience et ont tous constaté le goût particulièrement désagréable de la cartouche, donnant envie de la recracher immédiatement. Histoire de rendre ce test plus crédible, ils se sont amusés à comparer le goût de cette cartouche avec des cartouches de d’autres consoles, ces dernières n’avaient aucun goût particulier. Nintendo a alors dû s’expliquer sur cet horrible goût, si la firme a choisi d’enrober ses cartouches d’un agent d’amertume, c’est justement pour éviter que les enfants ne soient tentés d'ingérer les cartouches, risquant alors de s'étouffer. Pendant ce temps ce sont les adultes qui s’amusent donc à mettre les dites cartouches dans leurs bouches…