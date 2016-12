Pokemon Go : Combien de fois les joueurs ont-ils fait le tour du monde ?

Pokémon Go, ce phénomène planétaire, peut se vanter d'avoir fait sortir les geeks de leur tanière et ça, c'est quelque chose qui a marqué les esprits en 2016. Au delà de nous faire prendre l'air, c'était aussi un excellent moyen de prendre soin de sa santé dans la mesure où, avec Pokémon Go, on pouvait même perdre du poids - en même temps, il faut marcher pour capturer le plus de Pokémon possible ! Et pour avoir marché, les joueurs ont marché. En fait, il semblerait que les utilisateurs de Pokémon Go aient parcouru près de 87 milliards de kilomètres depuis la sortie du jeu.

Pour vous donner une idée, le site jeuxvideo.com explique qu'au final, les joueurs ont eu le temps de faire le tour du monde près de 200.000 fois ! Encore un chiffe qui nous aide à mesurer l'impact qu'a eu le jeu sur le commun des mortels. Aussi, notez que depuis sa mise en ligne, Pokémon Go a enchaîné les records. Pour continuer à surfer sur la vague du succès, Niantic a lancé la deuxième génération de Pokémon avec, en plus, un petit bonus pour Noël. L'engouement passera t-il 2017 ? Seul le temps le dira !