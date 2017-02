Pokemon Go : 80 Pokémon de la nouvelle génération ont été ajoutés et... le serveur est saturé

Avis aux dresseurs Pokémon ! Si la mise à jour de la Saint Valentin ne vous a pas suffit, qu'à cela ne tienne : Niantic a toujours de quoi ravir ses joueurs. Depuis quelques mois, la demande concernant les Pokémon de la nouvelle génération n'a eu de cesse de se faire plus forte - et Niantic y a vu une façon pour la compagnie de relancer l'intérêt autour de Pokémon Go. Aujourd'hui, pas moins de 80 nouveaux Pokémon sont disponibles et ça, c'est un beau cadeau (et en plus, ça tombe en période de vacances, ce qui ne gâche rien).

Après l'engouement autour des Pokémon issus des version bleue et rouge, vous imaginez bien que les versions Or et Argent ont fait un carton : les joueurs sont retournés en masse sur leur application et bien évidemment, le serveur a eu bien du mal à le supporter. Si c'est inaccessibles chez vous, pas de panique : le trafic devrait se fluidifier. Toujours est-il qu'avec cette mise à jour, Niantic a fait fort : la passion des dresseurs est aussi forte qu'au premier jour !