Point Point : Part Of The Game, le clip dévoilé sur VirginRadio.fr (EXCLU)

Sorti l’été dernier, l’EP Family Portrait de Point Point apportait avec ses sonorités énergiques et entêtantes quelque chose de très réjouissant au paysage électronique français. Le collectif revient aujourd’hui avec Part Of The Game, qui n’est autre qu’une version vocale du titre A Piece Of Sun, premier titre du précédent EP. Le morceau est toujours aussi dansant et joyeux grâce aux lignes de synthés épiques, et la nouvelle voix électrisante et très efficace ne fait que sublimer le titre. Virgin Radio, très vite séduit par ces stars à en devenir de l’électro, diffuse Part Of The Game sur son antenne depuis un moment déjà, et vous propose de découvrir en exclusivité son clip qui va immédiatement vous donner envie de faire une virée à New York pour faire la fête !

Le précédent single All This avait cumulé plus de 5 millions de vues sur YouTube, on parie que Part Of The Game fera au moins aussi bien ! Retenez bien le nom des Français de Point Point, ils incarnent cette nouvelle génération qui réinvente la French Touch et devraient faire beaucoup parler d’eux dans les mois à venir. Point Point sera par ailleurs le vendredi 24 février en live au Faust à Paris, aux côtés de Dombresky, Born Dirty ou encore Devoted to God ! Pour obtenir vos places, c’est par ici.