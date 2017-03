Pire soirée : La bande-annonce du Very Bad Trip au féminin avec Scarlett Johansson dévoilée

Après les hilarantes Mes Meilleures Amies ( 2011) et Bachelorette ( 2012) c’est une autre comédie d’enterrement de vie de jeune fille qui débarque sur nos écrans le 26 juillet prochain. Pire Soirée a tout du digne successeur de la saga Very Bad Trip avec un casting 100% féminin cette fois ci ! Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Zoe Kravitz, Ilana Glazer et Jillian Bell forment un groupe de filles, anciennes copines de fac, qui se retrouvent dix ans plus tard pour le mariage de l’une d’elle. Au cours d’une folle nuit de beuverie, elles tuent accidentellement un strip-teaser et les ennuis commencent alors pour elles ! La bande-annonce du film vient d’être dévoilée et promet une comédie très déjantée.

Aux commandes du film on trouve la réalisatrice Lucia Aniello et le scénariste Paul W Downs, un duo qui est également scénaristes de Broad City. Créée par Ilana Glazer et Abbi Jacobson, il s'agit de l’une des meilleures séries comiques américaines du moment, on peut donc supposer que Pire Soirée sera à mourir de rire et franchement irrévérencieuse. Scarlett Johansson, qui joue le rôle de la future mariée, trouve là un rôle à contre-emploi, l’actrice étant rarement à l’affiche de franches comédies. Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir si elle est aussi convaincante dans le burlesque qu’en héroïne badass !