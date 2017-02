Pirates des Caraibes 5 : Une nouvelle bande annonce avec Orlando Bloom

Le cinquième volet de la saga Pirates des Caraïbes arrive le 24 mai prochain dans les salles obscures et s’annonce déjà comme l’un des plus grands succès de cette année. Six ans sont passés depuis le dernier film La Fontaine de Jouvence sorti en 2011 où le célèbre capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) partait dans la quête de la fabuleuse fontaine qui permet la jeunesse éternelle à quiconque se baignera dedans ou la boira. Dans La Vengeance de Salazar, il sera bien entendu de retour mais on retrouvera également un autre personnage emblématique de la saga, qui était absent du précédent volet. Orlando Bloom aka Will Turner reviendra lui aussi, et il apparait pour la première fois dans la nouvelle bande annonce de Pirates de Caraibes 5 diffusée cette nuit lors du Super Bowl. On regarde !

Dans ce nouveau volet, nous ferons la rencontre du pirate Salazar qui vient d’échapper au piège du triangle des Bermudes et qui partira à la recherche de Jack Sparrow. Pendant sa quête, il tombera sur Henry Turner qui n’est autre que le fils d’Elizabeth et Will, parti à la recherche de son côté de son père. Jack Sparrow quant à lui est à la poursuite du trident de Poséidon. Ce 5e film s’annonce décidément fort en émotions et il se murmure que même Keira Knightley pourrait aussi faire son retour au casting de Pirates des Caraïbes dans le plus grand des secrets. Rendez-vous le 24 mai 2017 !