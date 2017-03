Pirates des Caraibes 5 : Un nouveau trailer explosif

Il y aura du beau monde présent pour le cinquième volet de la saga Pirates des Caraibes ! Six ans sont passés depuis la sortie du précédent film La Fontaine de Jouvence en 2011 et le monde entier attend avec impatience la suite des aventures du capitaine Jack Sparrow. Ce 5e film sera notamment marqué par le retour d’Orlando Bloom alias Will Turner mais à priori sans sa bien-aimée Elizabeth (Keira Knightley). Henry Turner, le fils de ces deux derniers apparaîtra pour la première fois à l'écran et est à la recherche de son père. On retrouvera également l’acteur Javier Bardem qui jouera le terrible pirate mort vivant Salazar qui a pour projet de tuer tous les pirates de l’océan à commencer par Jack Sparrow. Pour échapper à ses griffes, le personnage incarné par Johnny Depp se lance à la recherche du Trident de Poséidon. Découvrez en un aperçu dans ce nouveau trailer explosif de Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar !

Tenez-vous prêts, dans ce nouveau volet Salazar sera prêt à tout pour faire payer à Jack Sparrow de lui « avoir tout volé ». Toujours dans le registre humoristique et de l’aventure, l’emblématique capitaine sera accompagné de nouveaux acolytes, le jeune Henry Turner qui a définitivement des airs de son père Will et le personnage féminin principal Caryna Smith incarné par Kaya Scodelario. Un nouveau trio qui est non sans rappeler celui des premiers épisodes, surtout que Henry ne semble pas insensible aux charmes de la belle demoiselle.. Il se murmure également que Paul McCartney pourrait faire une apparition ce 5e volet. Rendez-vous le 24 mai pour le retour de Pirates des Caraïbes dans les salles obscures !