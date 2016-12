Pirates des Caraïbes est bientôt prêt à faire son retour sur grand écran ! Les fans de Jack Sparrow qui ont suivi les aventures du célèbre pirate depuis 2003 avec le premier volet ont été enchantés d'apprendre la sortie d'un prochain film nommé "La Revanche de Salazar" ! Si le film sortira dans nos salles le 24 mai 2017, une première bande annonce assez noire et mystérieuse a été dévoilée et nous fait trépigner d'impatience ! Disney sait comment entretenir le suspense même si certaines informations ont été déjà dévoilées.

Dans "La Revanche de Salazar" nous découvrirons Salazar, un pirate qui vient de s'échapper du piège du triangle des Bermudes et qui, comme à chaque fois, partira à la recherche de Jack Sparrow. Lors de ses fouilles il tombera sur Henry Turner qui n'est autre que le fils de Will et Elizabeth et qui est à la recherche de son père, pendant que Jack Sparrow est en quête du trident de Poseidon. Côté casting on retrouvera évidemment Johnny Depp dans le rôle du célèbre pirate et ce film marquera le retour de Orlando Bloom, absent lors du dernier volet. Chez les nouveaux on découvrira Brenton Thwaites dans le rôle de Henry Turner, et Kaya Scodelario qui interprétera Carina Smyth. Il y aurait même la rumeur d'une apparition de Keira Knightley dans ce cinquième volet ! Quoi qu'il en soit, Pirates des Caraïbes 5 réserve beaucoup de surprises aux fans et il faudra attendre le 24 mai prochain pour les découvrir !